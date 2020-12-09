إسلام آباد 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان، ومساعي الحكومة الباكستانية لسرعة تأمين اللقاح المضاد للفيروس القاتل .وأخبرت عن العرض الروسي لباكستان تزويدها باللقاح الذي تم تطويره ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".واهتمت بتصريحات وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود الذي وصف مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني بأنه مشروعاً سيحدث تحولاً دراماتيكياً في المنطقة.و تناقلت إعلان الشرطة الباكستانية نجاحها في اعتقال إرهابيين خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي.وأشارت إلى تعرض معظم مناطق باكستان لموجة برد بعد توقف سلسلة الأمطار الأخيرة، وتأثر النشاط العام في المناطق الشمالية من البلاد بسبب تساقط الثلوج بكثافة.وفي الشأن الاقتصادي أخبرت عن استمرار تراجع الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي.و أشارت صحف باكستان إلى تطبيق السلطات الأفغانية المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //09:16ت م0011