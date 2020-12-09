طرابلس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر020 2 واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على فشل أعضاء مجلس النواب في عقد جلسة رسمية في غدامس رغم تواجد النصاب القانوني للأعضاء ، موضحة ان الخلاف بين أعضاء الأقاليم الثلاثة على من يتولى رئاسة المجلس ، و بسبب عدم قانونية تلك الجلسة ، مبينة انه تم الإعلان عن عقد جلستي يومي 21/ 22 ديسمبر تنظر إحداهما إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع السفير البريطاني لدى ليبيا "نيكولاس هوبتون"، وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، وجهود بريطانيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة تصريحات الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أن الجانب التركي لم يتوقف عن نقل الأسلحة إلى ليبيا ، مضيفا إن الجيش في حالة حرب مع تركيا .وبينت الصحف إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن نحو 348 ألف طفل في ليبيا يحتاجون لمساعدات إنسانية سواء كان ذلك من عن طريق تقديم الغذاء أو الرعاية الصحية أو الحصول على التعليم، وفق بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مضيفة أن العديد من المدارس تضررت أو دمرت أثناء الصّراع الليبي أو اضطرت إلى إغلاقها .وتطرقت إلى تأكيد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدة في قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا .وعرجت الصحف على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس التي عبر فيها عن تطلع المنظمة الدولية إلى التعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف تيسير عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، معتبرا أن الشراكة بين الهيئتين أسفرت عن نتائج مهمة ، وستعمل هذه الشراكة الى تعاون واستقرار في دول المنطقة الأفريقية .// انتهى //09:46ت م0013