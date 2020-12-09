القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أمس مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأهمية تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 23 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 119281 حالةً من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و6813 حالة وفاة.ولفتت إلى إعلان القوات المسلحة المصرية مقتل 40 مسلحًا شديدي الخطورة واستهداف وتدمير 437 وكرًا تستخدمها العناصر الإرهابية كملجأ لها ومخزنًا للأسلحة والذخائر، والقبض على 1448 فردًا خلال محاولة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تدمير 5 أنفاق برفح.وتناقلت صحف الأربعاء تأكيد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان في العاصمة الأردنية عمان، على ضرورة إنهاء التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط عبر المفاوضات.ونوّهت إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصنيف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص أو "القلق الخاص"، وكذلك حذف السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة.وتطرقت صحف مصر إلى إعلان كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن دعمهما لمبادرة الاتحاد الأفريقي لدفع جهود الوساطة في أثيوبيا بين كل من حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شمال البلاد.// انتهى //09:55ت م0014