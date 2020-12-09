جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات الحرث ، والداير بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفرسان ، وفيفا، وهروب .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:23ت م0015