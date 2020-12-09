مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسقدّم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة خدماته لأكثر من 10920 مريضاً بالفشل الكلوي، وذلك خلال 6 أشهر من العام الحالي 2020 .وخصّص المركز 47 جهازاً "ثابتًا ومتنقلاً" لجلسات غسيل الكلى تعمل على مدار أيام الأسبوع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، إضافة لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا خلال الجائحة، وذلك وفق أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.// انتهى //10:50ت م0017