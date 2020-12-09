طولكرم 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة شبان فلسطينيين من بلدة بلعا شرق طولكرم بينهم أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم.وذكرت مصادر محلية في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عماد يونس برابرة ، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر خليل أبو دية، وعطية وائل محمود، والمحرر عصام غازي جيتاوي.// انتهى //10:51ت م0018