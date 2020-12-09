سياسي / جيش الاحتلال يعتقل سبعة شبان فلسطينيين من محافظة طولكرم
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
طولكرم 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة شبان فلسطينيين من بلدة بلعا شرق طولكرم بينهم أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم.
وذكرت مصادر محلية في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عماد يونس برابرة ، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر خليل أبو دية، وعطية وائل محمود، والمحرر عصام غازي جيتاوي.
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