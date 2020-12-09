رام الله 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات المملكة العربية السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وبأنها قضية عربية أساسية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون، وفتية، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل ، فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مساكن على الأقل في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وفد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وتضامنه مع أهالي قطاع غزة في ضوء الحصار الإسرائيلي وتفشي جائحة كورونا، وضرورة توفير الحقوق الأساسية من صحة وتعليم وحقوق إنسان.وأوردت صحف فلسطين خبر تقديم الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ، شكوتين إلى منظمة الأمم المتحدة، جاء فيهما أن "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج بحق الإعلاميين الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في محاكمة المتهمين هو انتهاك لحرية التعبير والحق في الحياة وخرق صارح للقانون الدولي والإنساني وقد يرقى"لجرائم حرب".وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 19 حالة وفاة، و1595 إصابة جديدة بكورونا دون قطاع غزة، و1429 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وألقت صحف الأربعاء الضوء على بدء نحو 70 مستشفى بريطانية تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفا ضد فيروس كورونا، لتصبح بريطانيا أول بلد غربي يخطو هذه الخطوة في مكافحة الفيروس.// انتهى //11:05ت م0020