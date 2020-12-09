بيروت 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب لما سيصدر عن اللقاء الذي سيعقد اليوم بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بشأن البت في الملف الحكومي وسط أجواء لا توحي بقرب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية رفضا لتوجه الحكومة نحو ترشيد الدعم على السلع الأساسية.ولفتت صحف اليوم الإنتباه إلى إعراب وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس عن أمله أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية ،موضحا أن مصر تسعى لوجود اتفاق وتفاهم واضح في معالمه والتزامات قائمة على كافة الأطراف.وأشارت إلى إعلان وزراة الخزانة الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتصل بالإرهاب على حسن إيرلو سفير إيران لدى المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن وجامعة المصطفى الدولية في إيران.وتحدثت عن إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن أمس بأن تحليلا أجرته المنظمة لصور 4 صواريخ مضادة للدبابات بليبيا، خلص إلى أن أحدها له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني.وأوردت صحف بيروت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن تعيين حسن إيرلو سفيرا لإيران باليمن يشير إلى نية طهران زيادة الدعم للحوثيين ويعقد جهود تسوية الصراع اليمني مشيرا إلى أن الحرس الثوري يدعم أجندة العنف لتفجير الأوضاع في مناطق بالشرق الأوسط.// انتهى //11:14ت م0022