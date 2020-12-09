نجران 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم المرحلة التطويرية الأولى للمهام الأمنية لمراكز إمارة المنطقة.وتحدث سمو أمير منطقة نجران، إلى رؤساء ومنسوبي المراكز مقدراً لهم جهودهم التي يبذلونها ،ومتمنياً لهم التوفيق في المرحلة الأولى ومساندة الجهات الأخرى والعمل كل فيما يخصه مساندين وداعمين،وقال: "إن شاء الله نصل إلى الهدف في الحفاظ على أمن الوطن، وأنتم رجالها، وأن المرحلة الثانية ستشمل ثلاث محافظات"، مختتماً حديثة لرؤساء المراكز، بقولة " هنيئاً لوطن أنتم رجالاته وسيوفه".واستعرض سموه ، عدداً من المركبات المخصصة لهذه المهام وتجهيزاتها ثم انطلقت إلى مواقعها في المراكز المستهدفة، وشكر القائمين على ذلك حتى تم إطلاق هذه المرحلة.// انتهى //12:13ت م0039