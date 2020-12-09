مسقط 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125490 إصابة والوفيات 1461 بنسبة 16ر1% والمتعافين 117034 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141 والمنومين في العناية المركزة 71.// انتهى //12:13ت م0040