عام / 125490 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في سلطنة عمان
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
مسقط 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 125490 إصابة والوفيات 1461 بنسبة 16ر1% والمتعافين 117034 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141 والمنومين في العناية المركزة 71.
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