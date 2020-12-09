الجزائر 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020م واستابعت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تطورات الوضع الوبائي في ضوء إعلان وزارة الصحة والسكان الجزائرية، عن استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى تسجيل 591 إصابة جديدة بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، وتماثل 498 مريضا للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأشارت إلى تأكيد السفير الروسي بالجزائر، إيغور بيلييف أمس، وجود مفاوضات مع الحكومة الجزائرية حول إمكانية إنتاج اللقاح الروسي ضد وباء "كوفيد-19" محليا داخل الجزائر.وأخبرت عن إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس أن مواقف لندن والاتحاد الأوروبي في المباحثات حول مرحلة ما بعد بريكست، لا تزال متباعدة جدا، وذلك قبل توجهه إلى بروكسل هذا الأسبوع لمحاولة حلحلة المفاوضات المتعثرة.// انتهى //12:43ت م0047