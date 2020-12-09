عام / روسيا تسجل 26190 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
موسكو 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 559 حالة وفاة بالإضافة إلى 26190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (فيروس كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 44718 وفاة و 2541199 إصابة.
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 26266 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 2007792.
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