موسكو 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 559 حالة وفاة بالإضافة إلى 26190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (فيروس كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 44718 وفاة و 2541199 إصابة.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 26266 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 2007792.// انتهى //12:46ت م0048