نجران 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، وفداً من أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بفرع منطقة تبوك.وثمن سمو أمير منطقة نجران، ما قدمه المتقاعدين من خدمة لوطنهم ولقيادتهم في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية بكل وفاء وإخلاص فهم أصحاب عقول وسواعد يستفاد منها حتى بعد التقاعد باعتبارهم إضافة كبيرة للوطن وتنميته.من جانبهم عبر أعضاء الجمعية عن شكرهم لسموه على حفاوة الاستقبال، معربين عن سعادتهم بما تشهده منطقة نجران من تنمية في مختلف المجالات.// انتهى //12:47ت م0049