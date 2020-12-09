الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية أمس، ورشة عمل - عن بعد -، بعنوان "رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية".وتناولت الورشة عدداً من المحاور، شملت تقديم نبذة عن أعمال اللجان الضريبية والأمانة العامة، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، متضمنة تفصيلا عن الرحلة التنظيمية للدعاوى وقواعد التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، ومراحل التقاضي والاعتراض والتظلم ابتداء من تقديم الدعوى وكيفية انعقاد الجلسات وضبطها، ونبذة عن مرحلة الاستئناف والالتماس.كما تضمنت الورشة أهم النصوص النظامية ذات العلاقة وأبرز الفروقات بين اللجان السابقة واللجان الحالية التي تحرز تقدما ملموسا من حيث البت السريع دون تأخير، وكيفية الاعتراض أمام اللجان الضريبية، وأبرز دعاوى القضايا الضريبية المنظورة أمام اللجان الضريبية.// انتهى //12:47ت م0050