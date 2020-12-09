الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، معالي وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية بجمهورية إندونيسيا محمد محفوظ.وعبّر الوزير الإندونيسي عن شكره وتقديره للدور العالمي الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في تعزيز قيم الوسطية في المجتمعات الإسلامية، ودعم جهود السلم حول العالم، مؤكدًا أن جهود الرابطة العالميةَ في نشر قيم الاعتدال والتسامح تحظى باحترامٍ كبير داخل المجتمع الإندونيسي، خاصةً أنها تُظهر الوجه الحقيقي للإسلام في مواجهة التنظيمات المتطرفة.حضر الاستقبال رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة العلماء رابحين إيمهاس، ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي حمدان زلفا، وعدد من قادة المنظمات والجمعيات الإسلامية المرافقين لوفد الوزير الإندونيسي.// انتهى //12:51ت م0052