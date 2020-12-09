عرعر 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم الجمعية الوطنية للمتقاعدين في المنطقة .وأكد سمو أهمية البرامج التي تضطلع بها الجمعية في خدمة المتقاعدين بالمنطقة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وتعزيز مشاركتهم وتوظيف خبراتهم العملية ، في إطار مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنمية القطاع غير الربحي وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي .حضر التدشين رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين جزاء بن مرجي العنزي و أعضاء مجلس إدارة الجمعية .وتهدف الجمعية إلى استثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والأنشطة الترويحية ، إضافة إلى دعم البحوث والدراسات المتخصصة وتمكين المتقاعدين من المشاركة في التنمية .14:34ت م0073