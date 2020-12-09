عام / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالحدود الشمالية
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
عرعر 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم الجمعية الوطنية للمتقاعدين في المنطقة .
وأكد سمو أهمية البرامج التي تضطلع بها الجمعية في خدمة المتقاعدين بالمنطقة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وتعزيز مشاركتهم وتوظيف خبراتهم العملية ، في إطار مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنمية القطاع غير الربحي وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي .
حضر التدشين رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين جزاء بن مرجي العنزي و أعضاء مجلس إدارة الجمعية .
وتهدف الجمعية إلى استثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والأنشطة الترويحية ، إضافة إلى دعم البحوث والدراسات المتخصصة وتمكين المتقاعدين من المشاركة في التنمية .
14:34ت م
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