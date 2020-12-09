مكة المكرمة 23 ربيع الأخر 1442هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم , منشآت التجمع الصحي بمكة المكرمة، للوقوف على سير الخطط الاستراتيجية التحول المؤسسي.وشملت الجولة زيارة مستشفى الملك فيصل بمكة والإطلاع على الخدمة الجديدة (اسألني) التي أطلقها التجمع الصحي بمكة المكرمة للعناية بتحسين تجربة المريض وتحسين جودة الخدمات الطبية عبر توفير قنوات اتصال متعددة، واطلع على المشاريع الجاري تنفيذها.كما عقد معاليه اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور دلشاد علي عباس بحضور المدراء التنفيذين تم خلالها استعراض المشاريع المنجزة والمشاريع الجاري العمل عليها ضمن خطط التحول المؤسسي للوزارة.من جهة أخرى شهد معالي وزير الصحة اليوم , توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الصحي بمكة المكرمة وشركة الاتصالات السعودية , حيث وقع من جانب التجمع الرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد علي عباس وممثل شركة الاتصالات المهندس يوسف العوهلي.وشملت مذكرة التفاهم توفير خدمات الحوسبة الحسابية HIS الملف الصحي، خدمات الطب الاتصالي وتقديم الرعاية الصحية عن بعد، وتقديم خدمات العناية الصحية المركزة باستخدام تقنيات الطب الاتصالي TeleICU، بالإضافة إلى الحوسبة الحسابية والخدمات المدارة لأنظمة صور الأشعة والبنية التحتية الرقمية وخدمات دوائر الاتصال الرقمية المدارة لمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي في مكة المكرمة.// انتهى //14:35ت م0074