اجتماعي / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء والمواساة وفاة الدكتورة الدليجان
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة ريم بنت راضي الدليجان - رحمها الله – .
وسأل سموه في اتصال هاتفي أجراه بوالد وزوج الفقيدة , المولى -عز وجل- , أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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14:37ت م
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