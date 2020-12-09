الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة ريم بنت راضي الدليجان - رحمها الله – .وسأل سموه في اتصال هاتفي أجراه بوالد وزوج الفقيدة , المولى -عز وجل- , أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.// انتهى //14:37ت م0075