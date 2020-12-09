المدينة المنورة 24 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 9 ديسمبر 2020 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، مصنع "رازي المدينة للصناعات الدوائية"، الذي يُعد أول مصنع دوائي بالمنطقة، كما شهد سموه توقيع عقد التوسعة الجديدة للمصنع على مساحة 3473 م² في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة, واتفاقيةً بين جمعية "كفو للتوظيف والتأهيل"و 6 مصانع يتم بمقتضاها توفير العديد من فرص العمل لسيدات وبنات المنطقة في إطار اهتمام "مدن" بدعم تمكين المرأة بالقطاع الصناعي.وعقب التدشين، اطّلع سمو الأمير فيصل بن سلمان، على المشروعات القائمة والمُنتجة ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها الخدمات اللوجستية والمرافق والبُنى التحتية الداعمة لجذب وتوطين الاستثمارات، حيث وجه سموه بتذليل كافة المعوقات أمام النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة باعتباره خياراً استراتيجياً نحو تحقيق التنمية المستدامة.من جانبه، ثمن مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم، تدشين سمو أمير منطقة المدينة المنورة لمصنع رازي المدينة للصناعات الدوائية , والتوسعة الجديدة، منوهاً بالدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في المنطقة، مبيناً أن منتجات المصنع تشمل الأدوية البشرية المختلفة بالإضافة إلى الكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، فيما بلغت مساحة التوسعة الجديدة 3473 م² من المساحة الإجمالية للمشروع والتي تصل 13,824م²، مُشيراً إلى أن "مدن" تعمل على تهيئة بيئة صناعية متكاملة الخدمات لتحقيق رضا شركائها في تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وذلك في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".وأفاد المهندس السالم، أن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة تقع ضمن القطاع الغربي المُكوّن من 13 مدينة صناعية، وتأسست عام 2003م على مساحة 17 مليون م² منها 10 ملايين م² "مطورة" تضم 243 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، لافتاً إلى احتضان المدينة الصناعية بالمدينة المنورة العديد من الصناعات النوعية مثل: المنتجات الغذائية والمشروبات، والمنتجات الصيدلانية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والصناعات التحويلية الأخرى، وصناعة المعدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنسوجات، ومنتجات المطاط والبلاستيك، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، مُبيناً أن "مدن" نجحت مؤخراً في جذب استثمارات شركة "فاركو إنترناشيونال العالمية" التي تُعد إحدى أكبر الشركات المُصنّعة للأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.//انتهى//14:38ت م0077