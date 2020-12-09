الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للكاراتية برئاسة الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماعه الدوري أمس عبر خاصية الاتصال المرئي بحضور كافة الأعضاء.واستعرض المجلس تقارير اللجان العاملة فيما يخص تنفيذ البرامج والأنشطة والدورات التي صاحبت فترة التوقف الإجباري للمسابقات بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.وناقش مجلس إدارة الاتحاد روزنامة مواعيد البطولات القادمة حيث تم إقرار استضافة جمهورية تونس للبطولة العربية القادمة 2021 على أن يتم تحديد الموعد النهائي وفقا للظروف والمستجدات التي تتوازى مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأقر المجلس تكوين لجنة للمرأة على أن يتم تحديد أعضائها وفقاً للترشيحات المقدمة من الاتحادات الوطنية العربية.وفيما يخص تطوير البنية الأساسية للتعاملات الإلكترونية اعتمد مجلس الإدارة انطلاقة خطة تطوير موقع الاتحاد العربي للكاراتية وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الفنية والخدمية وتشكيل فريق لوضع خطط تنفيذ خطة التطوير.وأوضح الدكتور القناص أن استمرارية العمل بالأنشطة والبرامج للاتحاد العربي للكاراتية في ظل تواجد فيروس جائحة كورونا المستجد أكدت متانة العمل والدافعية لمواصلة النجاحات من خلال التدريبات المنزلية للاعبين واللاعبات وكذلك الدورات التي استهدفت المدربين والحكام التي أقيمت عن طريق خاصية الاتصال المرئي "عن بعد" مثنياً على الروح العالية والانسجام الإيجابي الذي يحظى به عمل مجلس إدارة الاتحاد.// انتهى //14:40ت م0078