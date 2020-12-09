جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني ، ومدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان محمد واصلي.وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بمشروع زراعة أشجار العود والصندل بجبال جازان ، وشهد توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة وهيئة التطوير.واستمع لشرح مفصل عن التقرير والاتفاقية التي تهدف لتطوير وتنمية الزراعة في المناطق الجبلية من خلال القيام بتجارب علمية لإدخال أصناف جديدة من النباتات ذات العائد الاقتصادي ، وتحديد مسار الأبحاث ذات العلاقة بالزراعة والبيئة ، كل ما من شأنه تعزيز التعاون، والتنسيق بين الجامعة هيئة التطوير وخدمة الصالح العام ، مؤكداً أهمية الاتفاقية ، والجهود المبذولة من قبل الجميع لتحقيق التنمية والتطوير بالمنطقة ، في ظل ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.حضر اللقاء وتدشين الاتفاقية وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر.//انتهى//14:42ت م0079