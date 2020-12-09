حفر الباطن 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات في حفر الباطن أمس ملتقى التوظيف الثالث، مستهدفاً الخريجات وذلك بمقر غرفة حفر الباطن وسط إجراءات احترازية.وبينت عميدة الكلية حنان المطيري أن الملتقى يأتي بالدرجة الرئيسة لتوجيه وإرشاد خريجات الكليات التقنية الباحثات عن العمل في القطاع الخاص .وتعمل الغرفة بالشراكة مع الكلية لربط احتياجات سوق العمل مع التخصصات المتاحة في الكلية، فضلاً عن نشر الوعي والتثقيف بين المتدربات والتعريف بالفرص الوظيفية المتوفرة في القطاع الخاص .// انتهى //14:44ت م0080