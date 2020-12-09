القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسبدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الندوة التفاعلية عن بُعد حول "الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية"، والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.وتناقش الندوة أبرز التطورات في مجال أمن البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالأمن السيبراني خاصة في ضوء تزايد الاعتماد على الإنترنت في التعاملات المصرفية في ظل جائحة كورونا المستجد.وشارك في الندوة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ووزير الدولة المصرية للتنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش.// انتهى //14:44ت م0081