عرعر 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالإمارة اليوم , توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية والتنموية في المنطقة، شملت اتفاقية بين الجمعية الوطنية للمتقاعدين وجامعة الحدود الشمالية واتفاقية بين الجمعية الوطنية للمتقاعدين والنادي الأدبي الثقافي بعرعر، واتفاقية بين فرع وزارة الإسكان وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف وجمعية مبرة السلام الخيرية.وتستهدف مذكرة التفاهم بين الجمعية الوطنية للمتقاعدين وجامعة الحدود الشمالية، تقديم خدمات وتسهيلات للمتقاعدين، واستثمار خبراتهم الوظيفية، والتعاون في تنظيم الفعاليات مثل ورش العمل والدورات والمعارض واللقاءات والندوات.فيما تستهدف مذكرة التعاون بين الجمعية الوطنية للمتقاعدين والنادي الأدبي الثقافي بعرعر، مساهمة المتقاعدين في إثراء برامج النادي، وإنشاء مكتبة للجمعية وتزويدها بالكتب الثقافية والأدبية والتاريخية، وتمكين الجمعية من الاستفادة من مسرح النادي وقاعات التدريب.كما شهد سموه توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع وزارة الإسكان بالمنطقة وكل من جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف، وجمعية مبرة السلام الخيرية بالعويقيلة، وتستهدف الاتفاقيات تحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 بتهيئة القطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم وكذلك تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية، وتتضمن بنود الاتفاقية السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي.وحث سموه على الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً لكافة الخطط والأنشطة في المنطقة،منوها بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة لجميع المناطق والقطاعات.// انتهى //14:45ت م0082