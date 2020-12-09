جدة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت أمانة محافظة جدة بدء تنفيذ مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بشبكة الانارة والكهرباء بتكلفة مالية تقدر بـ 46 مليونا و 500 ألف ريال ، وذلك في خطوة تهدف الأمانة من خلالها إلى رفع كفاءة التشغيل والتحكم الكامل للشبكة في شوارع ومرافق المدينة.وأوضح مدير الإنارة والكهرباء بالأمانة المهندس يوسف الأسمري ، أن النظام يساهم في توفير استهلاك الطاقة وذلك بالتحكم بمستوى الإضاءة حسب حاجة الموقع ، كما سيسهم نظام ادارة الاصول ونظام التحكم في ضبط جودة العمل وتعزيز مبدأ الشفافية في إجراءات تطبيق العقود والمساعدة على تحسين وتطوير مواصفات عقود الصيانة المستقبلية، بجانب إصدار التقارير الفنية لحظيا.وأشار أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف تركيب 50 ألف جهاز تحكم، ويمر بمراحل تنفيذ متعددة تبدأ تدريجيا خلال يناير المقبل عبر تهيئة وتنصيب النظام على سيرفرات الأمانة وتركيب أجهزة وحدات التحكم، متوقعا بدء مرحلة التشغيل التجريبي في نهاية شهر مايو2021م .// انتهى //14:48ت م0084