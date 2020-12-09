الطائف 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسافتتح معالي محافظ الطائف سعد الميموني اليوم، مبنى فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في المحافظة ، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي .وتطرق معالي محافظ الهيئة إلى الخدمات التي سيقدمها الفرع لإثراء تجربة المكلفين، بما يمَكّنهم من الامتثال لأحكام أنظمة الزكاة والدخل ورفع مستوى رضا عملاء الهيئة في المحافظة.ونَوّه معالي محافظ الطائف بما يتمتع به فرع المحافظة الجديد من تجهيزات عالية الكفاءة لخدمة مستفيدي هيئة "الزكاة والدخل"، مشيداً بما توليه الهيئة من متابعة حثيثة لتحسين جودة خدمات الزكاة والدخل في المملكة.من جهته، أكد المهندس أبانمي أن افتتاح الفرع الجديد يأتي امتداداً لخدمات الهيئة العامة للزكاة والدخل على مُجمَل خارطة المملكة، جنباً إلى جنب من خلال تمكين منظومة الخدمات الرقمية للهيئة، بما يضمن حصول المكلف على تجربة متكاملة من الخدمة، وتحقيق أعلى درجات الالتزام الزكوي والضريبي في جميع مراحل رحلة المكلف.// انتهى //14:52ت م0085