الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسوقع الاتحاد السعودي لكرة السلة مذكرة تفاهم مع جامعة جدة لمدة ثلاث سنوات بهدف تأهيل كفاءات وقيادات سعودية لتمنية مواهبهم والارتقاء بالمستوي العلمي وخلق شراكة علمية أكاديمية لدعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الرياضية والتدريبية والاستشارية وتنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين .ووقع مذكرة التفاهم مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ورئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد الذي أوضح أن المذكرة مع جامعة جدة تهدف لإعداد وتأهيل منسوبي الاتحاد السعودي لكرة السلة من كوادر إدارية وفنية وتدريبية وإعدادهم وفق منهج علمي ورياضي لتحقيق التطلعات التي تسعى لها القيادة في خلق واستثمار المواهب الرياضية.// انتهى //14:52ت م0086