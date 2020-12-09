‎الباحة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريرًا عن أبرز أعمال المجلس البلدي بمدينة الباحة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم, رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة أحمد آل هادي، وعددا من أعضاء المجلس.وثمن سموه جهود أعضاء المجلس البلدي بالباحة وتفعيل دور المجلس بما يقدم الخدمة المطلوبة بين المواطن والمرافق البلدية.كما استمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من آل هادي ، شمل مهام المجلس وما يقوم به من أدوار ، مستعرضًا الخطط المستقبلية ، فيما استمع سموّه إلى عدد من المداخلات من أعضاء المجلس الذين أوضحوا لسموه بعض التحديات والرؤى التي تهم المواطن بالمقام الأول، والتي أوصى سمو أمير المنطقة بالبدء في وضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات المتبعة حيث ستكون أولى اهتماماته .وأكد الأمير حسام بن سعود في ختام اللقاء أهمية الدور الكبير للمجالس في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تقديم الأفكار التطويرية التي من شأنها الإسهام في تقديم خدمات بلدية أفضل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة .حضر اللقاء وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم الشهري .//انتهى//15:58ت م0118