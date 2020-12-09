بغداد 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة, وفي مقدمتها مسألة رواتب موظفي الإقليم, متّهما جهات لم يسمها بتحرف مسار التظاهرات في مدينة السليمانية .وأفاد البارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل اليوم أن حكومة الإقليم تدعم التظاهرات الحضارية وتتفهم احتجاج المواطنين، لكن بعض الأشخاص حرَّفوا مسار التظاهرات من أجل السرقة والعنف وحرق المؤسسات.وأوضح أن مشكلة الإقليم أكبر من مسألة الرواتب المتأخرة، مؤكداً بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد وحلّ جميع المشاكل العالقة .// انتهى //16:01ت م0119