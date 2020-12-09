جنيف 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: إن جائحة كوفيد 19 ألقت بآثارها الوخيمة على جميع مناطق العالم، وعلى المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية .وأضافت في مؤتمر صحفي أن اللقاحات وحدها لا يمكنها وضع حدّ للوباء ومعالجة الأضرار التي سبّبها، داعية دول العالم إلى توزيع اللقاحات بشكل منصف على الجميع وإعادة بناء الاقتصادات وعلاج الثغرات التي كشف عنها الوباء وبناء مستقبل أفضل .وأشارت إلى تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -الذي يحتفل العالم غدا بذكرى اعتماده ال 72- والعمل بجد بعد هذه الكارثة كما فعل أسلافنا عقب الحرب العالمية الثانية لاستعادة الثقة، وتحويل الكارثة إلى فرصة لإعادة تحديد الأولويات .وأكدت باشليه: إن قرارات كثير من البلدان بعدم الاستثمار بشكل كاف في مجال الصحة أثرت على حق الإنسان في الصحة ولازالت حتى الآن عدة حكومات لا تأخذ الوباء على محمل الجد أو تسيّيسه .// انتهى //16:06ت م0122