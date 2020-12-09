بغداد 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 569873 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12501, فيما تم تسجيل 1782 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 499846 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57526 , من بينهم 212 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:06ت م0123