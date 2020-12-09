حائل 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسوقع مكتب الضمان الاجتماعي بحائل اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مع مجموعة من القطاعات الأهلية بالمنطقة في عدد من المجالات التدريبية.وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتفعيل دور مؤسسات المجتمع بين القطاعات الحكومي والقطاعات الأهلية بالمنطقة والاستفادة من برامج القطاعات في دعم وتأهيل وتمكين الأسر الضمانية.// انتهى //16:13ت م0125