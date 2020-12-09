المنامة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,489.79 بانخفاض قدره 3.26 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 652.08 بارتفاع قدره 0.76 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثمانية ملايين و140 ألفا و199 سهما بقيمة إجمالية قدرها 969 ألفا و892 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.// انتهى //16:30ت م0126