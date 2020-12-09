القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات البيع لجني الأرباح من قبل كافة المستثمرين، وذلك بعد الارتفاعات السريعة التي سجلتها الأسهم على مدار الجلسات الماضية، وسط توقعات بمعاودة الارتفاع اعتبارًا من الأسبوع المقبل.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 5ر653 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر3 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى 11018.09 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 1.27% مسجلاً 2120.47 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.05% لينهي التعاملات عند مستوى 3082 نقطة.// انتهى //16:35ت م0131