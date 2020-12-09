الرياض 24 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 9 ديسمبر 2020م واسنوَّه معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، بأهمية التدريب الإعلامي وانعكاسه على تطوير قدرات المتدربين ورفع أدائهم الإعلامي بما يتواكب مع التطورات والنقلة الحديثة في هذا المجال.جاء ذلك خلال تسليم معاليه اليوم، شهادات حضور الدورة التدريبية لمنسوبي "واس"، التي نظمتها هيئة "منشآت" بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي تحت عنوان "صحافة ريادة الأعمال"، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتواصل سعود بن خالد السبهان.إثر ذلك قام السبهان بجولة داخل مبنى "واس" شملت عدداً من الإدارات والأقسام.// انتهى //17:33ت م0145