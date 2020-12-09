مقديشو 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساستقبل الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا جيمس دودريدج الذي يزور الصومال حاليا.وجرى خلال اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية التطرق الى الخطط لإعادة بناء القوات المسلحة الصومالية ومكافحة الإرهاب والفساد والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى جهود المصالحة بالبلاد.// انتهى //17:45ت م0147