الخرطوم 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور اليوم بالسفير المصري لدى السودان حسام عيسى.وأوضح السفير في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التنموية والتعليمية والإنسانية، إلى جانب إحكام التنسيق خاصة في مجال الملفات الإقليمية، مشيرًا إلى تطابق كامل في وجهات النظر حيال مجمل القضايا التي تناولها اللقاء.وأكد السفير حسام أهمية التكامل الأمني واستقرار البلدين كونه استقرارا للمنطقة والإقليم.// انتهى //17:45ت م0148