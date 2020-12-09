الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسصادقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب اتحاد جزر شمال ماريانا الذي كان يحمل صفة اتحاد مراقب منذ يوليو 2009، ليصبح العضو الكامل رقم 47 في الاتحاد القاري.جاء ذلك خلال الاجتماع الـ30 للجمعية الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة, وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية البالغ عددها 47 اتحاداً.وصادقت الجمعية العمومية على التقرير المالي لعام 2019، والميزانية المعدلة لعام 2020، كما صادقت على تعديلات النظام الأساسي بما يتوافق ويواكب الاتحاد القاري في أعلى معايير الحوكمة والنزاهة.وتقع جزر شمال ماريانا في المحيط الهادي على مساحة 464 كلم مربع بعدد سكان يبلغ 53 ألف نسمة وتتألف من 15 جزيرة, حيث سيكون ضمن اتحاد شرق آسيا الذي يتألف من عشرة اتحادات.// انتهى //17:52ت م0151