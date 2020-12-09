القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي اليوم اجتماعاً حضورياً بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة اللجنة.وأوضحت الدكتورة مستورة الشمري في تصريحات لها عقب الاجتماع أن خطة عمل اللجنة للمدة المقبلة تتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة وتقديم عدد من القوانين الاسترشادية العربية حول: (الأسرة العربية، وتعزيز اللغة العربية، ومكافحة الأمية، وتشجيع القراءة في العالم العربي)، إضافة إلى موضوع التنمية المستدامة 2030: نحو قوة دفع برلمانية عربية للإنجاز، وآثار التطور التكنولوجي والثورة الرقمية على المجتمعات العربية.وأضافت أن اللجنة ناقشت أيضاً تأثير وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية، ومتابعة موقف الدول العربية من قضايا تمكين المرأة، وتعزيز ثقافة التسامح وقبول التعددية الثقافية والسلم الاجتماعية، إضافة إلى طرح بعض الأفكار المبتكرة لتحقيق التعاون العربي وخاصة على المستوى الشعبي بين سائر الهيئات والمؤسسات الاجتماعية.ونوهت الشمري بأنه تم تشكيل لجنة فرعية لوضع تصور لآلية إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" التي أعدها البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، كما تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة إعداد (مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي)، ولجنة فرعية لبحث موضوع تأثير وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية، ولجنة فرعية لدراسة (موضوع التنمية المستدامة 2030: نحو قوة دفع برلمانية عربية للإنجاز).// انتهى //18:18ت م0155