بيروت 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.88% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 613.27 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 289 ألفاً و47 سهماً، بقيمة 1 مليون و789 ألفاً و996 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 55 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و266 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و210 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:23ت م0156