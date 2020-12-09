اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.88 %
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
بيروت 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.88% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 613.27 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 289 ألفاً و47 سهماً، بقيمة 1 مليون و789 ألفاً و996 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 55 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و266 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و210 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:23ت م
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