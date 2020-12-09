بيروت 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واساستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في قصر بعبدا الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري لعرض آخر التطوّرات على الصعيد الحكومي.وبعد اللقاء الثنائي أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، والرئيس ميشال عون سيدرس التشكيلة قبل ^ن نعود إلى لقاء آخر في جو إيجابي، والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات.// انتهى //19:21ت م0170