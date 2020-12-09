حائل24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي تويوتا الدولي 2020م، غداً حفل شارة انطلاق رالي "باها" حائل تويوتا الدولي 2020م وذلك في متنزه "المغواة" للاحتفالات ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعدد من المسؤولين من المنطقة وخارجها.وستمثل انطلاقة الرالي غداً الجولة الرابعة والخامسة من "فيا" كأس العالم "باها"، بمشاركة 142 متسابقاً على 89 مركبة وشاحنة واحدة و27 درّاجة نارية و 26 رُباعية "كوادز" , حيث ستُقام الجولة الرابعة من الكأس العالمية في الفترة الممتدة ما بين 10-12 ديسمبر الحالي، أما الجولة الخامسة والأخيرة من المنافسات فستقام خلال الفترة من 14-16 ديسمبر، وسيتنافس السائقين في الرالي على مرحلتين خاصَّتين، الأولى طولها 251.81 كيلومتراً تبدأ من الرفيدة يوم الجُمعة، 11 ديسمبر، وسينطلق أول المُشاركين في الساعة 08:58 صباحًا من منطقة قريبة من مدينة جُبَّة التاريخية، ، ويمتد مسار الرالي عبر صحراء النفود الكبير باتجاه الشمال الغربي من مدينة حائل، وينتهي عند الطريق السريع 65 كم الذي يُعتبر الطريق " السريع " الرئيسي الرابط ما بين الرياض والحُدود الأردنية شمالًا، وستكون هنالك نُقطة مُراقبة بعد 165.77 كيلومتراً داخل المرحلة.فيما تبدأ المرحلة الأخيرة في تمام الساعة 09:00 صباح يوم السبت، قُرب مدينة جُبة، حيث تتجه نحو الغرب من مدينة حائل ، ومن ثم تقطع مسارًا دائريًا عبر الصحراء ينتهي قُرب بلدة قناء، وفي هذه المرحلة سيتم وضع نُقطتا مُراقبة الأولى بعد 147.29 كيلو متراً، والأخرى على بعد 261.46 كيلومترا.ويُقام رالي حائل تويوتا الدولي 2020 بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان الفيصل، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارَتَي الرياضة والسياحة، وبرعايةٍ صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، وصاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل.// انتهى //19:29ت م0173