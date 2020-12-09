طرابلس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية.وأوضحت البعثة أن النقاش خلال الجولة التي ستجري غدا الخميس سيكون انطلاقاً من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.وشهدت الجولة الأخيرة لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي -التي اختتمت مساء الأحد الماضي- التصويت على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين 8 آليات جرى طرحها علىأعضاء الملتقى، وأسفرت عملية التصويت التي أجرتها البعثة عن حصول المقترح الثاني على 39 صوتا وحصول المقترح الثالث على 24 صوتا من إجمالي 71 صوتا.ويُتوقَّع أن تشهد جولة الخميس تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل التوافق على أحد المقترحين الثاني والثالث لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.// انتهى //19:33ت م0174