مكة المكرمة 23 ربيع الأخر 1442هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأقامت رئاسة شؤون الحرمين اليوم ندوة حول (الخدمات الرقميه في الحرمين الشريفين من الرؤية إلى الواقع - حقائق وأرقام) بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.وبين معاليه خلال مشاركته في الندوة أن مبادرة سمو مستشار خادم الخرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي في موسمه الخامس تُعد أنموذجاً لحرص ولاة الأمر على العناية بالتطوير لمنظومة الخدمات في هذه البلاد المباركة وهذه البقعة خاصة التي فيها استقبال ضيوف الرحمن.وذكر أنه في عصر التقانة لا مكان للمتأخرين، مما يستوجب المسارعة في التطور التقني بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات التقنية ذات العلاقة.ولفت معاليه إلى أن رئاسة شؤون الحرمين تشهد باستمرار مبادرات وخدمات تقنية وأجهزة متطورة في مجال التحول الرقمي والتطور التقني، واستثمار التقانة في المجال الإعلامي والترجمة .// انتهى //19:35ت م0175