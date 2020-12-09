مكة المكرمة ٢٣ ربيع الاخر ١٤٤٢ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٠م واسنظَّمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم محاضرة افتراضية عن بُعد تحت عنوان (مخاطر الأمن السيبراني) وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي الخامس " كيف نكون قدوة بالعالم الرقمي " حيث تم استضافة عدد من المختصين ومسؤولي الجمعيات غير الربحية في مكة المكرمة.وتضمن الملتقى عدة محاور، كان من أبرزها دور الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأمن السيبراني، ومفهوم الامن السيبراني، وضوابط وأرشادات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، إضافةً إلى سياسة اختيار كلمة المرور المناسبة، وكيفية تأمين الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //19:35ت م0176