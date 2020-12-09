نجران 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من حملة "نجران تناديك" التطوعية أكثر من 100 ألف مستفيد من خلال 102 مبادرة نُفذت في 176 موقعا بعدد ساعات يقدر بأكثر من 40 ألف ساعة تطوعية، بمشاركة ثلاث جمعيات متعاونة.وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في نجران أن عدد المتطوعين في الحملة بلغ 483 متطوعا، 291 من الذكور، و192 من الإناث، فيما استفاد من المبادرات العلاجية 17569 شخصا، وبلغت تطعيمات الإنفلونزا 9890 تطعيما، إضافة إلى 1200 مستفيد من الرعاية المنزلية، وإجراء 15 عملية جراحية، و120 وحدة تبرع دم.وبينت الصحة أن المستفيدين من المبادرات الوقائية من خلال الفحص ونقاط الفرز بلغ أكثر من 100 ألف مستفيد، وشملت التوعية والتثقيف أكثر من 80 ألف مستفيد، إضافة إلى نحو 11 ألف مستفيد من فحص وتوعية برنامج مرضى السكري، و2790 مشاركا في الأنشطة الرياضية "المشي"، إلى جانب 1090 متدربا على الإسعافات الأولية، كما استفاد من مبادرات الخدمات المساندة والدعم النفسي ١٩.٥١٧ مستفيدا، ونحو 13 ألف مستفيد من مبادرات تحسين تجربة المريض.// انتهى //19:43ت م0179