الطائف 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا على ضيفه منتخب تونس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الطائف ضمن تحضيراته لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 التي ستقام في البحرين.وافتتح قائد "الأخضر" محمد سليمان التسجيل في الدقيقة العاشرة، وأحرز لاعب خط الوسط عبدالله الزيد الهدف الثاني في الدقيقة 75 من مجريات المباراة.وكان "الأخضر" تغلب في المباراة الودية الأولى التي جمعته بضيفه منتخب تونس ضمن المعسكر بنتيجة أربعة دون مقابل .الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.// انتهى //19:48ت م0181