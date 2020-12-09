الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسحقق نادي الرياض للصم كأس بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم بعد فوزه على مركز القطيف بنتيجة أربعة مقابل واحد خلال مواجهتهما اليوم في المباراة النهائية على ملعب صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام بمشاركة 14 فريقاً .وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد محمد القحطاني بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي أصحاب المراكز الأولى في البطولة، حيث سلم نادي الرياض للصم كأس البطولة والميداليات الذهبية ، ولاعبي مركز القطيف الميداليات الفضية ، ولاعبي مركز أبها الميداليات البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث بعد فوزه في مباراة المركز الثالث والرابع على نادي جدة بنتيجة 5 - 2 .وتم خلال التتويج تكريم لاعب مركز القطيف محمد آل نمر كأفضل لاعب، وتكريم لاعب نادي الرياض البراء سليمان كأفضل حارس مرمى في البطولة، وتكريم لاعب مركز أبها أحمد بكور كهداف البطولة، كما تم تكريم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي.من جانبه بارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم نجاح البطولة وارتفاع مستوى المنافسة بين المشاركين ، مؤكداً حرص الاتحاد على تنويع الأنشطة وخلق المنافسة بين المراكز والأندية وتحقيق الأهداف المرجوة وتطلعات وزارة الرياضة التي تحرص على المشاركة المجتمعية بين شرائح المجتمع كون الرياضة أحد الأنشطة الرئيسة التي تحقق تلك الأهداف .// انتهى //19:53ت م0182