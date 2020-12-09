الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّق فيها لاعبو خط الدفاع تمارين تخصصية في التعامل مع الكرات العرضية والطولية، في حين أجرى لاعبو خطي الوسط والهجوم تمرينًا تركّز على التصويب، أعقب ذلك مران تكتيكي في البناء من الخلف، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب طُبّق من خلالها الأهداف التكتيكية.ويستكمل الأخضر غدًا الخميس تدريباته بحصة عند الثالثة مساءً على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد قبل مواجهة ضيفه منتخب تنزانيا وديًا مساء يوم الجمعة المقبل.يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا مع منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //19:57ت م0184