جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في صالة الاجتماعات بمقر الغرفة في مدينة جيزان.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع التجارية بين البلدين، التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والزراعية , وسبل الاستثمار في معظم المجالات الواعدة.كما استعرضت العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة و المميزات النوعية التي تمتلكها منطقة جازان في جميع المجالات.// انتهى //21:04ت م0189